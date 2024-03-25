İstanbulspor, TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'ndaki değişikliği eleştirdi - Son Dakika
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İstanbulspor, TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'ndaki değişikliği eleştirdi

İstanbulspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişikliği eleştirerek, Türk futbolunun sağlıksız zeminden kurtulması için çaba göstereceklerini açıkladı.

25.03.2024 17:42  Güncelleme: 17:55
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İstanbulspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılana değişikliğinin kamuoyunda hatalı yorumlar yapıldığına dikkat çekilerek, "Türk futbolunun içinde bulunduğu bu sağlıksız zeminden kurtulup, sporun, hukukun ve ekonominin temel dinamikleriyle uyumlu şekilde yönetilebilmesi adına çabalarımızı sürdüreceğiz" denildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, sosyal medya hesabından TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı ve Futbol Müsabaka Talimaları'nda yaptığı değişikliği eleştirerek açıklama yayımladı. Sarı-siyahlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 10.01.2024 tarihli kararlarına ilişkin; TFF Tahkim Kurulu'nun 22.03.2024 tarihli iptal hükmüne yönelik kamuoyu ve sosyal medyada gerçekleşen hatalı yorumlara istinaden bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir. Hatırlanacağı üzere 11.12.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında yaşanan olayların ardından (TFF Yönetim Kurulu tarafından) Futbol Disiplin Talimatı ve Futbol Müsabaka Talimaları'nda değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

Bu değişikliğe göre; "Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlileri tarafından müsabaka görevlilerine yönelik fiil gerçekleştirilmesi halinde, bu kişilerin mensubu olduğu kulüplerin birinin veya ikisinin de hükmen mağlup sayılması ile 3 ila 6 puan silme cezasının yanı sıra eleme usulüne tabi müsabakalarda turnuvadan ihraca ek olarak lig usulüne tabi müsabakalarda aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesi halinde kulübün ligden ihracı ile bir alt lige düşürülmesine" ilişkin yeni bir uygulama getirilmiştir.

Bahse konu maddenin eski uygulamasında, hükmen mağlubiyete ek olarak 3 puan silme cezası bulunmaktadır. TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılmak istenen değişiklikte ise Ceza Hukuku'nun en önemli prensiplerinden biri olan "Suç ve cezanın şahsılığı ilkesi" yok sayılarak, - Kulüp mensubu tanımına giren herhangi birinin eyleminden - mensubu olduğu kulübün sorumlu tutulmasına karar verilmiştir.

Bu kararın hukuka aykırılığı dışında uygulamada ortaya çıkabileceği diğer sorunlar dikkate alınmaksızın, "Ben yaptım, oldu!" keyfiyetinin uygulamada pek çok sorunlara neden olacağı aşikardır.

İstanbulspor Faal A.Ş. başta olmak üzere, 8 Süper Lig kulübü bu nedenle TFF Tahkim Kurulu'na iptal başvurusunda bulunmuştur. TFF Tahkim Kurulu tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edilen TFF Yönetim Kurulu kararıyla, kişilerin eylemleri nedeniyle kulüplerin sorumlu tutulması gibi adaletsiz ve izansız bir garabet ortadan kaldırılmıştır. İptal için yapılan başvurunun ocak ayında yapılan değişiklikten sonraki 7 gün içerisinde olmasına rağmen; TFF Tahkim Kurulu tarafından iptal kararının yayınlanma tarihi ise 22.03.2024 tarihi olmuştur. İptal kararının tarihi itibarıyla Türk futbolunun içinde bulunduğu şartlar doğrultusunda, kamuoyunda hatalı ya da farklı yorumlamalar yapıldığı görüldüğünden yukarıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir.

İstanbulspor Faal A.Ş. olarak, Türk futbolunun içinde bulunduğu bu sağlıksız zeminden kurtulup, sporun, hukukun ve ekonominin temel dinamikleriyle uyumlu şekilde yönetilebilmesi adına çabalarımızı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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