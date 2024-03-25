İstanbulspor, TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'ndaki değişikliği eleştirdi

İstanbulspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılana değişikliğinin kamuoyunda hatalı yorumlar yapıldığına dikkat çekilerek, "Türk futbolunun içinde bulunduğu bu sağlıksız zeminden kurtulup, sporun, hukukun ve ekonominin temel dinamikleriyle uyumlu şekilde yönetilebilmesi adına çabalarımızı sürdüreceğiz" denildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, sosyal medya hesabından TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı ve Futbol Müsabaka Talimaları'nda yaptığı değişikliği eleştirerek açıklama yayımladı. Sarı-siyahlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TFF Yönetim Kurulu'nun 10.01.2024 tarihli kararlarına ilişkin; TFF Tahkim Kurulu'nun 22.03.2024 tarihli iptal hükmüne yönelik kamuoyu ve sosyal medyada gerçekleşen hatalı yorumlara istinaden bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir. Hatırlanacağı üzere 11.12.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında yaşanan olayların ardından (TFF Yönetim Kurulu tarafından) Futbol Disiplin Talimatı ve Futbol Müsabaka Talimaları'nda değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.
Bu değişikliğe göre; "Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlileri tarafından müsabaka görevlilerine yönelik fiil gerçekleştirilmesi halinde, bu kişilerin mensubu olduğu kulüplerin birinin veya ikisinin de hükmen mağlup sayılması ile 3 ila 6 puan silme cezasının yanı sıra eleme usulüne tabi müsabakalarda turnuvadan ihraca ek olarak lig usulüne tabi müsabakalarda aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesi halinde kulübün ligden ihracı ile bir alt lige düşürülmesine" ilişkin yeni bir uygulama getirilmiştir.
Bahse konu maddenin eski uygulamasında, hükmen mağlubiyete ek olarak 3 puan silme cezası bulunmaktadır. TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılmak istenen değişiklikte ise Ceza Hukuku'nun en önemli prensiplerinden biri olan "Suç ve cezanın şahsılığı ilkesi" yok sayılarak, - Kulüp mensubu tanımına giren herhangi birinin eyleminden - mensubu olduğu kulübün sorumlu tutulmasına karar verilmiştir.
Bu kararın hukuka aykırılığı dışında uygulamada ortaya çıkabileceği diğer sorunlar dikkate alınmaksızın, "Ben yaptım, oldu!" keyfiyetinin uygulamada pek çok sorunlara neden olacağı aşikardır.
İstanbulspor Faal A.Ş. başta olmak üzere, 8 Süper Lig kulübü bu nedenle TFF Tahkim Kurulu'na iptal başvurusunda bulunmuştur. TFF Tahkim Kurulu tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edilen TFF Yönetim Kurulu kararıyla, kişilerin eylemleri nedeniyle kulüplerin sorumlu tutulması gibi adaletsiz ve izansız bir garabet ortadan kaldırılmıştır. İptal için yapılan başvurunun ocak ayında yapılan değişiklikten sonraki 7 gün içerisinde olmasına rağmen; TFF Tahkim Kurulu tarafından iptal kararının yayınlanma tarihi ise 22.03.2024 tarihi olmuştur. İptal kararının tarihi itibarıyla Türk futbolunun içinde bulunduğu şartlar doğrultusunda, kamuoyunda hatalı ya da farklı yorumlamalar yapıldığı görüldüğünden yukarıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir.
İstanbulspor Faal A.Ş. olarak, Türk futbolunun içinde bulunduğu bu sağlıksız zeminden kurtulup, sporun, hukukun ve ekonominin temel dinamikleriyle uyumlu şekilde yönetilebilmesi adına çabalarımızı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › İstanbulspor, TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'ndaki değişikliği eleştirdi - Son Dakika
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Cezayir'de gerçekleşen bir amatör futbol maçında, 17 yaşındaki futbolcu Wassim Jazzar, rakip bir defans oyuncusuyla girdiği mücadelede aldığı darbe sonucunda hayatını kaybetti. Olay yerinde ambulans veya doktor bulunmaması, acil sağlık hizmetlerinin eksikliğini gözler önüne serdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç futbolcu kurtarılamadı. Bu olay, sporun acımasız yönünü ve acil sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha hatırlattı.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türk Karate Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için ülkesinde kamp yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye üzerinden dünyanın uyguladığı izolasyonları bertaraf ettiklerini söyledi. Türk Karate Milli Takımı'nın KKTC'de kamp yapmasının önemini vurgulayan Üstel, Türkiye'deki diğer federasyonlar ve kulüpleri ülkeye davet etti. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz ise KKTC'ye başarılı sporcular ile kamp yapmaya geldiklerini belirterek, bu kampın bir diğer özelliğinin iki Kıbrıs gazisi ile bir arada olmak olduğunu ifade etti. Türk Karate Milli Takımı'nın KKTC'de kamp yapmasının dünyaya güzel bir mesaj olduğunu vurgulayan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, Kıbrıs Türklerine moral verdiğini söyledi.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Fethiyespor Kulübü, esnaflar, muhtarlar ve otelcilerle buluşarak yerel sporu destekleyeceklerini ve gençleri spora yönlendireceklerini aktardı.
Fenerbahçe'de, Süper Lig'den çekilmenin görüşüleceği 2 Nisan'daki genel kurul toplantısı öncesinde 29 Mart Cuma günü Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir toplantı yapılacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 95-83 mağlup etti. İzmit temsilcisi, bu sonuçla seride durumu 1-1'e getirdi.
Haftanın karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle: İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 31-36, Anadolu Üniversitesi-Aksaray Belediyespor: 38-29, Konyaaltı Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 32-29, Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor: 29-26, Yenimahalle Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa: 41-36
Türkiye Ragbi Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan ve Türkiye'de ilk kez düzenlenen Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası'na Balıkesir ev sahipliği yaptı. Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği Spor Kulübü, İznik Belediye Spor Kulübü'nü mağlup ederek şampiyon oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?