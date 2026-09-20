İstanbulspor, Trendyol 1. Lig\'de Manisa FK\'yı 90+4\'te Mustafa ile 1-0 yendi

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'de Manisa FK'yı 90+4'te Mustafa ile 1-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırladığı İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada İstanbulspor'un galibiyet golü 90+4. dakikada Mustafa'dan geldi.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kadir, topu ceza sahasının sağ iç kısımda hareketlenen Benrahou'ya çıkardı. Benrahou'nun şutunda savunmadan seken topu kaleci Alp, kornere çeldi.
24. dakikada İstanbulspor atağında sağ kanattan topu getiren Fall, ceza sahası içerisindeki arkadaşı Yusuf'a topu çıkardı. Altıpas içerisinde topla buluşan Yusuf'un vuruşunda meşin yuvarlak kale çizgisinin önünde savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.
56. dakikada sağ kanatta Kadir'in ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Sylla'nın müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
70. dakikada Manisa FK atağında sol kanatta topla buluşan Yusuf'un pasıyla ceza sahası içerisinde Benrahou'nun sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak auta çıktı.
82. dakikada Benrahou'nun ara pasıyla ceza sahası içerisinde topa sahip olan Sylla'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.
90+4. dakikada İstanbulspor atağında sol kanatta rakibinden sıyrılan Cham'ın yerden ortaladığı topa altıpas önünde Mustafa'nın düzgün gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ramazan Ufuk Avdaş, Haydar Avcı
Manisa FK: Vedat, Yusuf (Lemina dk. 90), Herelle, Ada (Yasin dk. 86), Kadir, Atakan, Toure, Benrahou Anziani, Vargas (Osman Kahraman dk. 63), Sylla
Yedekler: Yüksel Egemen, Yunus Emre Köse, Osman Kaynak, Fırat, Kerem, Yunus Emre Dursun, Ahmet
Teknik Direktör: Selman Coşkun
İstanbulspor: Alp, Ologo, Duran, Emrecan, Deniz (Cham dk. 66), Mendy, Dijlan (Kubilay dk. 73), Berk Ali (Vefa dk. 73), Iliev (Ömer Faruk dk. 66), Yusuf, Fall (Mustafa dk. 73)
Yedekler: İsa Doğan, İsa Dayaklı, Njie Enver Azmi, Ali
Teknik Direktör: Pirali Ali
Gol: Mustafa (dk. 90+4) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Deniz, Mendy, Mustafa (İstanbulspor), Vedat, Yasin, Toure (Manisa FK)
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