İstanbulspor Ümraniyespor'u 3-0 Yendi

Spor

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u, Emir Kaan Gültekin, Okan Erdoğan ve Diarra'nın golleriyle 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltirken, kırmızı-beyazlılar 7 puanda kaldı.

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Kapluhan, Şenol Bektaş

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Yunus Bahadır dk. 82), Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer Sarıkaya, Vefa Temel (Sambissa dk. 59), Kerem Şen (Jackson dk. 59), Diarra (Fatih Tultak dk. 88), Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Halil Yitmez, Duhan Aksu, Michael Ologo

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Batuhan Çelik dk. 82), Dimitri Cavare (Ali Turap Bülbül dk. 74), Mustafa Eser, Furkan Apaydın, Engjell Hoti (Djokanovic dk. 46), Cebio Soukou, Serkan Göksu (Barış Ekincier dk. 73), Bardhi, Benny (Tomislav Glumac dk. 87), Minchev

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Kubilay Aktaş, Batuhan Arıcı, Atalay Babacan, Mehmet Ali Büyüksayar

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Goller: Emir Kaan Gültekin (dk. 4), Okan Erdoğan (dk. 69), Diarra (dk. 84) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Diarra, Kerem Şen, Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor) - İSTANBUL