İstanbulspor'un Yıldızı: Gaoussou Diarra - Son Dakika
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İstanbulspor'un Yıldızı: Gaoussou Diarra

Mali'den İstanbul'a gelen Gaoussou Diarra, Trendyol 1. Lig'de 12 golle dikkat çekiyor.

22.03.2025 11:16
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Üniversite eğitimi için memleketi Mali'den İstanbul'a gelen Gaoussou Diarra, Trendyol 1. Lig'in en golcü isimleri arasında yer alıyor.

Daha önce profesyonel futbolculuk geçmişi bulunmayan 22 yaşındaki oyuncu, öğrenciliğin yanı sıra Tuzlaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Takımda süre alamayan Malili oyuncu yabancı kuralı nedeniyle kulüpten ayrılarak Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'da deneme antrenmanlarına katıldı. Burada teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın dikkatini çeken Diarra İstanbulspor'la resmi sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlı ekiple kariyerinde ilk kez maça çıkan Diarra, 29 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Gençlerbirliği maçında yaptığı hat-trick ile dikkatleri iyice üzerine çeken Malili oyuncu Türkiye'ye uzanan kariyer yolculuğunu, hedeflerini ve yaşadığı deneyimi AA muhabirine anlattı.

"Buraya okumaya gelmiştim. Sonrasında bir fırsat yakaladım ve profesyonel futbolcu oldum"

Mali'de 4 çocuklu bir ailede dünyaya geldiğini belirten Diarra, futbola olan ilgisinin küçük yaşlardan itibaren başladığı söyledi.

Diarra, "Küçüklükten beri futbola büyük bir tutkum vardı. Liseden mezun olduktan sonra Türkiye'de okumaya karar verdim. Buraya okumaya gelmiştim. Sonrasında bir fırsat yakaladım ve profesyonel futbolcu oldum." dedi.

Kariyerinde daha önce profesyonel maça çıkmayan Malili oyuncu, İstanbulspor'da deneme antrenmanlarında fark edildiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya ilk geldiğimde futbola profesyonel olarak nasıl geçiş yapabileceğimi bilmiyordum. Sadece amatör kulüplerde ve kendimce idmanlara çıkmaya çalışıyordum. Tuzlaspor'da bir geçmişim oldu. Takımda bir yabancı kotası vardı devam edemedim ancak orada 4-5 aylık bir süre idman yapma fırsatı buldum. Sonrasında menajerim beni İstanbulspor ile denemelere çıkardı. Denemelerdeki üçüncü günümde Osman Zeki Korkmaz hocamız beni takımda oynamaya layık gördü ve başkanımız da bana bu fırsatı sundu."

Bu süreçte takım arkadaşlarının kendisine destek olduğunu anlatan Diarra, "Aslında futbolculuğa başlarken buralarda olmayı beklemiyordum. Kendime her zaman 'Evet artık buradasın, kendini geliştirmen ve çabalaman gerekiyor' dedim. Takım arkadaşlarımın ve teknik direktörüm bana güvendi, bana tavsiyeler vermeye çalıştı ve şuan burada bir aile gibiyiz." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en iyi futbolcularından biri olmak istiyorum"

Hedefleriyle alakalı da konuşan 22 yaşındaki futbolcu, dünyanın en iyi futbolcularından biri olmak istediğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Herkes bana kibar ve nazik davranıyor. Evet zorluklardan geldim. Kariyerim de çok erken başlamadı. Ancak beni izleyen insanlara örnek olmak istiyorum. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olmak istiyorum. Türkiye'nin en iyi liginde hatta belki de Avrupa'nın en iyi liglerinde oynamak gibi bir hedefim var."

"Çocukken Neymar'ı izlerken hep onun gibi olmak isterdim"

Oyun stilini Neymar'a benzeten Diarra, Brezilyalı oyuncuyu idol olarak gördüğünü ifade ederek, "Çocukken Neymar'ı izlerken hep onun gibi olmak isterdim. O yüzden oynadığımda da hep Neymar'ın hareketlerini yapmaya çalışıyorum. Küçüklüğümden beri onu idol olarak görüyorum, oyun stilime en yakın oyuncunun Neymar olduğunu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Futbolun yanı sıra eğitimine de devam etmek istediğini anlatan Diarra, "Hem okula gidip, hem de futbol oynamak tahmin ettiğiniz gibi kolay değil. Hem okulu bitirmek hem de futbola devam etmek gibi bir planım var. Bazen maç programları çakışabiliyor, ama yine de planlı ve organize bir şekilde giderek okulumu bitirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gaoussou Diarra, Türkiye'de futbol kültürünün çok geliştiğini söyleyerek, "Türkiye'deki futbolu seviyorum. Burada biraz daha yoğun ve agresif bir oyun var. Futbol kültürü burada çok gelişmiş. Dolayısıyla Türkiye'deki futbolu sevdiğimi söyleyebilirim. Türkçem çok kötü değil, söylenenleri anlıyorum ancak konuşmada güçlük çekiyorum. Onu da geliştireceğime inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Şu anda transferiyle ilgili aklında bir plan olmadığı ve tek odağının İstanbulspor'u Süper Lig'e taşımak olduğunu belirten Diarra, "Takım arkadaşlarıma ve kulübe yardım etmek istiyorum. Şu an tek odağım bu, sezon sonu gelince bunları düşünmeye vakit ayırabilirim. Şu an sadece İstanbulspor için çalışıyorum. Buna odaklıyım. Elbette herkes gibi hayallerim var. Ancak şu an tek odağım İstanbulspor." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İstanbulspor'un Yıldızı: Gaoussou Diarra - Son Dakika

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