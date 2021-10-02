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İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler - Son Dakika

İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler

02.10.2021 18:05
İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma 19.00'da başlayacak. Bu maçta Sergen Yalçın, sakatlıktan dönen Vida'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Siyah-beyazlıların hücum hattında ise Kenan Karaman, Güven Yalçın ve Batshuayi görev yapacak.

Son 2 haftada galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, Sivasspor karşısında 3 puan hasretini sonlandırmak istiyor. 5 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Yiğidolar ise 2 maçlık galibiyet serisini artırmanın planlarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen 11 isimden Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira'yı da kadroya alındı. Sakatlığı devam eden isimler ise Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Welinton Souza ve Francisco Montero oldu ve kamp kadrosuna alınmadı. Sivasspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Oğuzhan, Kenan, Güven, Batshuayi

Sivasspor: Muammer, Uğur, Goutas, Caner, Ahmet Oğuz, Hakan, Azubuike, Felix, Henrique, Gradel, Kayode

İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler

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Son Dakika Spor İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler - Son Dakika
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