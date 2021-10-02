Son 2 haftada galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, Sivasspor karşısında 3 puan hasretini sonlandırmak istiyor. 5 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Yiğidolar ise 2 maçlık galibiyet serisini artırmanın planlarını yapıyor.
Beşiktaş'ta sakatlığı geçen 11 isimden Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira'yı da kadroya alındı. Sakatlığı devam eden isimler ise Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Welinton Souza ve Francisco Montero oldu ve kamp kadrosuna alınmadı. Sivasspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Oğuzhan, Kenan, Güven, Batshuayi
Sivasspor: Muammer, Uğur, Goutas, Caner, Ahmet Oğuz, Hakan, Azubuike, Felix, Henrique, Gradel, Kayode
Son Dakika › Spor › İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler - Son Dakika Spor