El var mı, yok mu? Fenerbahçe bu pozisyonda penaltı bekledi - Son Dakika
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Spor

El var mı, yok mu? Fenerbahçe bu pozisyonda penaltı bekledi

El var mı, yok mu? Fenerbahçe bu pozisyonda penaltı bekledi

Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanındaki maçın 23. dakikasında topun ceza sahası içerisinde Robin Yalçın'ın eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Müsabakanın hakem Emre Kargın, VAR Hakemi İlker Coşkun'un incelemesinin ardından oyunu devam ettirdi.

20.12.2024 20:38
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmanın 23. dakikasında penaltı bekledi.

ELLE OYNAMA VAR MI?

Dusan Tadic, Filip Kostic'in ortasına kafa vuruşunu yaptı. Devamında top Robin Yalçın'a çarptı. Tadic ve Fenerbahçeli futbolcular, topun ceza sahası içerisindeki Robin Yalçın'ın eline çarptığına dair itirazlarda bulundu. VAR Hakemi İlker Coşkun, top auta çıktıktan sonra incelemede bulundu. Müsabakanın hakem Emre Kargın, İlker Coşkun'un incelemesinden sonra oyunun aut atışıyla devam etmesini istedi.

İşte o pozisyon;

Herkes bunu tartışıyor: İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

İlker Coşkun, Dusan Tadic, Fenerbahçe, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor El var mı, yok mu? Fenerbahçe bu pozisyonda penaltı bekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser:
    Bir maçta ağlamayın futbolun marka değeri bitti bunlar yüzünden 64 5 Yanıtla
    Serkan Yalçın:
    konuşma oe ferat milletin sana sovmesinden zevk alıyorsun herlde 0 0
    Volkan null:
    geri iyi bak pozisyona 0 0
    Serkan Yalçın:
    Pc olu pc millet sovuyor zevk alıyor o ee ferat 0 0
  • Bilişim Hurda:
    BEKLENEN HAKEM REZALETİ İLK YARİ SONUNDA GELDİ MİDE BULANDIRIYORSUNUZ TÜRK HAKEMLİĞİ DİYE BİRŞEY KALMAMİŞ TFF MHK DEFOLUN GİDİN TALİMATI HAKEM İSTEMİYORUZ ARTIK HER MAÇ BİR REZALET YETER ARTIK 36 5 Yanıtla
    Volkan null:
    ah h hiç maclariniza bakiyormusun acabada gelip buna yorum yapiyorsun 0 0
  • Kenan KODALAK:
    ALEYHİNİZE BÖYLE BİR PENALTI HİÇ VERİLDİ Mİ 26 7 Yanıtla
  • Göksel Tuygun:
    son 3 yıl futbol yok hakemle lige tutunan fener yazık ki ne yazık 14 6 Yanıtla
  • Mehmet Ergüven:
    evet el var fakat kol olması gereken pozisyonda, topa hamle yok... ???????? doğru karar.... 3 6 Yanıtla
  • Özgür Arslan:
    Eyüpsporu doğradı hakem 2 4 Yanıtla
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