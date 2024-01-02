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İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler - Son Dakika
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İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United'ı 4-2 mağlup etti. Nefes kesen maçta 1 penaltı kaçarken 2 gol VAR'dan döndü. Maçın galibi Liverpool, mücadeleyi 7.27 gol beklentisiyle tamamladı. Bu rakam, Premier Lig'de bir takımın ulaştığı en yüksek gol beklentisi olarak tarihe geçti.

İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
02.01.2024 - 10:01,  Güncelleme: 10:06
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Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United ile kozlarını paylaştı. Anfield'daki maçı ev sahibi 4-2'lik skorla kazandı.

İKİ GOL İPTAL OLDU, SALAH PENALTI KAÇIRDI

Liverpool, maçın 21. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Muhammed Salah, kaleci Martin Dubravka'yı geçemedi. İlk yarıda iki takımın da birer golü, VAR incelemesi sonrası geçerli sayılmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

İşte Premier Lig bu! Gol yağmuruna dönen çılgın maçın galibi Liverpool

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU BAŞLADI

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Liverpool'un Muhammed Salah ile 49. dakikada attığı gole Newcastle United 54. dakikadaAlexander Isak ile karşılık verdi ve skoru 1-1'e getirdi.

İşte Premier Lig bu! Gol yağmuruna dönen çılgın maçın galibi Liverpool

NEWCASTLE ZORLADI AMA SALAH FİŞİ ÇEKTİ

Liverpool, 74. dakikada Curtis Jones ve 78'de Cody Gakpo ile 3-1'i buldu. Newcastle United'da 81. dakikada sahneye çıkan Sven Botman durumu 3-2 yaptı. Liverpool, 85'te bir kez daha penaltı kazandı. 86. dakikada penaltıyı kullanan Salah, bu kez hata yapmadı ve takımının sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

İşte Premier Lig bu! Gol yağmuruna dönen çılgın maçın galibi Liverpool

REKOR KIRILDI

6 gollü çılgın maçın kazananı Liverpool, mücadeleyi 7.27 gol beklentisiyle tamamladı. Bu rakam, Premier Lig'de bir takımın ulaştığı en yüksek gol beklentisi olarak kayıtlara geçti.

İşte Premier Lig bu! Gol yağmuruna dönen çılgın maçın galibi Liverpool
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: baba maçı izledim bizim ligle kıyaslarsan tff 1.lig gibi kalır bizim lig :) Yanıtla 20 2

Newcastle United FC, Muhammed Salah, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler - Son Dakika


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