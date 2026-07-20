UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun üçüncü eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
RAMS Başakşehir, ikinci turda Finlandiya ekibi Inter Turku'yu geçmesi halinde Vaduz (Lihtenştayn) - Atletic Club d'Escaldes (Andorra) eşleşmesinin galibiyle üçüncü turda karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçları 6 Ağustos'ta rövanşları, 13 Ağustos'ta oynanacak. RAMS Başakşehir ilk maçında rakibini evinde ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › İşte RAMS Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi - Son Dakika
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