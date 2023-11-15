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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın kulüp üyeliğinin iptali için harekete geçildi - Son Dakika

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın kulüp üyeliğinin iptali için harekete geçildi

15.11.2023 11:07  - Güncelleme: 11:11

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'tan istifa eder etmez yaptığı açıklamalar sonrası siyah-beyazlı camia harekete geçti. Beşiktaş Jimnasitik Kulübü Seçme ve Sicil Kurulu Üyesi Gizem Uslu Akın, Yılmaz'ın kulüp üyeliğinin iptali için dilekçe vereceğini açıkladı.

Beşiktaş'taki teknik sorumlu görevinden istifa eden Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. "İçten içe 'Keşke gelmeseydim' diyorum ama, Beşiktaş'tan kaçamazdım." diyen Yılmaz, Aboubakar'ın da 4 ay sonraki alacaklarını istediğini söyledi. Bu açıklamaları sonrası Beşiktaş Jimnasitik Kulübü Seçme ve Sicil Kurulu Üyesi Gizem Uslu Akın, Yılmaz'ın Beşiktaş üyeliğinin iptali için dilekçe vereceğini duyurdu.

"İLK İŞİM DİLEKÇE VERMEK OLACAK"

Akın yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz'ın açıklamalarını okudum. Hem açıklamaları hem görevinden istifa ettikten sonraki tavırlarından dolayı Beşiktaş Üyeliğinden çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Yarın ilk işim Disiplin Kurulumuza üyeliğinin iptali için dilekçe vermek olacak." ifadelerini kullandı.

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BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş'ın eski teknik sorumlusu Burak Yılmaz, Aboubakar için Milliyet'e verdiği röportajda, "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum.." ifadelerini kullanmıştı.

Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın kulüp üyeliğinin iptali için harekete geçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın kulüp üyeliğinin iptali için harekete geçildi - Son Dakika
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