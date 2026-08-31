İsveç Çeyrek Finale Yükseldi
İsveç, Çekya'yı 3-0 mağlup ederek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale geçti.
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda İsveç, Çekya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Çekya'daki Brno Sergi Merkezi'nde oynanan karşılaşmada İsveç, rakibini 25-19, 25-23 ve 25-21 set sonuçlarıyla mağlup etti.
İsveç, çeyrek finalde 2 Eylül Çarşamba günü İtalya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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