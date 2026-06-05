İsveç Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı

İngiltere Premier Lig'inden Arsenal'in forveti Viktor Gyökeres ve Liverpool'un forveti Alexander Isak, İsveç'in Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi.

Diz sakatlığı nedeniyle bu sezon forma giyemeyen Tottenham'ın forveti Dejan Kulusevski ise kadro dışı kaldı.

İsveç teknik direktörü Graham Potter, 26 yaşındaki oyuncuyu dışarıda bırakmanın zor olduğunu söyledi:

"Son bir yılda bulunduğu nokta, ayrıca ilk maça dört buçuk hafta kalmışken rehabilitasyon sürecindeki durumu göz önüne alındığında, gerçekten çok ama çok zor bir karardı."

Yirmi altı yaşındaki Isak da sakatlıklarla geçen bir sezon yaşadı.

Geçen yaz İngiliz takım Newcastle'dan 125 milyon sterlinlik ülke rekoru kıran bir transferle Liverpool'a katılmasının ardından ligde sadece sekiz maça ilk 11'de başladı.

Potter, Isak için formuna ulaşması durumunda "dünya çapında bir oyuncu".

İsveç, elemelerde iki puanla grubunu son sırada tamamlayarak kötü bir performans sergilemişti.

Ancak UEFA Uluslar Ligi'ndeki performansları onlara ikinci bir şans verdi ve play-off'larda Ukrayna ve Polonya'ya karşı aldıkları galibiyetlerle finallere katılmaya hak kazandılar.

Ekim ayında İsveç'in başına geçen Potter, "Bu inanılmaz derecede heyecan verici, benim için büyük bir onur" dedi.

Geçmişte Galatasaray'da forma giyen Johan Elmander, Tobias Linderoth, Jimmy Durmaz İsveç'in mili takımında da yer almıştı. Ancak şu anda Türkiye'de İsveç kadrosundan bir oyuncu bulunmuyor.

F Grubu'nda yer alan İsveç 14 Haziran'da Meksika'nın Monterrey kentinde Tunus ile karşılaşacak.

Ardından 20 Haziran'da ABD Houston'da Hollanda'ya karşı ve beş gün sonra yine ABD'deki Dallas'ta Japonya'ya karşı mücadele verecek.

İsveç Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County).

Savunma: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Herman Johansson (FC Dallas), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

Orta saha: Taha Ali (Malmo), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlstrom (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise).

Forvet: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic).

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayımlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .