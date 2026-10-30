İsveç'e 9-5 yenilen Kadın Milli Curling Takımı B Grubu'nu üçüncü sırada bitirdi

İsveç'e 9-5 yenilen Kadın Milli Curling Takımı B Grubu'nu üçüncü sırada bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadın Milli Curling Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki son maçında Çekya'nın Ostrava kentinde İsveç'e 9-5 yenildi. Milli takım 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle grubu üçüncü tamamlarken İsveç lider, İskoçya ikinci olarak yarı finale yükseldi.
Kadın Milli Curling Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki son maçında İsveç'e 9-5 mağlup oldu.
Ostrava kentinde 12 ülkenin katılımıyla düzenlenen organizasyonda grup karşılaşmaları tamamlandı.
Dilşat Yıldız, Berfin Şengül, Melisa Cömert, Seydanur Morkoç ve Şüheda Karacalı'dan oluşan milli takım, İsveç karşısında aldığı mağlubiyetle grubu 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada bitirdi.
B Grubu'nda 5 maçını da kazanan İsveç lider, 4 galibiyet alan İskoçya ise ikinci sırada yer alarak yarı finale yükseldi.
Kaynak: AA
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