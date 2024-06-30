İsviçre, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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İsviçre, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdıran İsviçre'nin başarısının altında futbol altyapısı, yabancı kökenli futbolcuların katkısı ve Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın'ın performansı gibi faktörler bulunuyor.

30.06.2024 13:15
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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale adını yazdıran İsviçre'nin bu başarısının altında birçok faktör yatıyor.

Tarihinde daha önce 5 kez Avrupa Şampiyonası finallerinde yer alan İsviçre, son organizasyonlardaki çıkışıyla dikkati çekiyor.

Kırmızı-beyazlı takım; 1996, 2004 ve 2008 Avrupa şampiyonalarında gruptan çıkamadı. 2012'ye katılamayan İsviçre, 2016'da son 16 turu, 2020'de ise çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son 16 turunda İtalya'yı 2-0 yenen İsviçre, üst üste ikinci kez adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Avrupa'da sadece 8,7 milyon nüfusa sahip bir ülkenin bu başarısının ardında futbol altyapısı, yabancı kökenli futbolcuların katkısı, Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın'ın performansı, futbolcularının Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymesi gibi birçok faktör bulunuyor.

Altyapının önemi

İsviçre, futbolda altyapıya en fazla önem veren ülkeler arasında yer alıyor. FIFA ve UEFA genel merkezlerine de ev sahipliği yapan İsviçre'nin yetenekli genç futbolcularını belirlemeye ve geliştirmeye yönelik programları, son yıllarda meyvesini veriyor.

UEFA da destek verdiği programlarla ülkedeki gençlerin üst düzey tesisler ve spor okulları sayesinde futbolda gelişimine katkı sağlıyor.

Güncel İsviçre Milli Takım kadrosunun, ülke tarihinin en başarılı milli takımı olarak değerlendirilmesinde de altyapıdan itibaren başarılara imza atan bir jenerasyona sahip olmaları yatıyor.

2009 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanan nesil, son beş büyük finalde eleme turlarına çıkmayı başardı.

Yabancı kökenli oyuncuların etkisi

İsviçreli gençler dışında ülkeye sığınan yabancıların çocukların da futbol ile ülkeye entegrasyonu sağlanıyor ve böylece göçmen ve sığınmacıların çocukları da futbola yönlendiriliyor.

İsviçre Futbol Federasyonuna bağlı 1400 kulüpte 180'den fazla ülkeden oyuncu yer alırken, futbol İsviçre'de sosyal entegrasyona önemli bir katkı sağlıyor. Bu sayede birçok yabancı kökenli futbolcu, İsviçre futbolunu başarıya taşıyor.

İsviçre'nin kadrosunda savunmada, Nijerya kökenli Manuel Akanji, orta sahada Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşlığı da bulunan Denis Zakaria, Arnavut kökenli Granit Xhaka ve Kosova vatandaşlığı da bulunan Xherdan Shaqiri, hücumda ise Kamerun kökenli Breel Embolo, Nijerya vatandaşlığı da bulunan Noah Okafor ve Türk ve Tunus asıllı Zeki Amdouni gibi yıldız oyuncular yer alıyor.

İsviçre art arda ikinci kez çeyrek finalde

Teknik direktörlüğünü Murat Yakın'ın yaptığı İsviçre Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci defa çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Turnuvaya 6. kez katılan İsviçre, EURO 2020'den sonra ikinci kez çeyrek final bileti aldı.

EURO 1996, 2004 ve 2008'e gruplarda veda eden İsviçre, EURO 2016'da ise son 16 turunda elendi.

Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın'ın performansı da dikkati çekiyor

Takımın başındaki Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın, bir taktik uzmanı olarak kabul edilirken, üst düzey rakiplere karşı takımını defansif açıdan kurgulayarak iyi sonuçlar alabiliyor.

Yakın, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı bir takıma karşı 2 kez kazanan tek teknik direktör olarak da biliniyor.

Murat Yakın'ın teknik direktör olarak en büyük başarıları arasında Basel ile 2 İsviçre Süper Ligi şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ve çeyrek finale çıkması da bulunuyor.

Teknik adam, İsviçre'yi de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkarma başarısı gösterdi.

Bu arada Yakın'ın milli takımdaki sözleşmesi Almanya'daki turnuvanın ardından sona eriyor.

Öne çıkan futbolcuları

İsviçre Milli Takımı'nın kadrosunda Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen birçok futbolcu bulunuyor.

Kaleci konusunda Yann Sommer ve Gregor Kobel gibi üst düzey iki oyuncusu bulunan İsviçre'nin kadrosunda savunmada Manuel Akanji ve Fabian Schar, orta sahada Denis Zakaria, Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri, hücumda ise Breel Embolo, Noah Okafor ve Zeki Amdouni gibi yıldız oyuncular yer alıyor.

Öne çıkan bu futbolcuların birçoğunun yabancı kökenli olması da dikkati çekiyor.

UEFA ülke sıralamasında 12. sırada

Türkiye'nin 9. sırada yer aldığı güncel UEFA ülke sıralamasında İsviçre 12. sırayı aldı.

EURO 2024'te mücadele eden 24 takım arasında kadro değeri bakımından İsviçre, 14. sırada bulunuyor. Turnuvada son 16 turuna kalan takımlar arasındaki kadro değerine bakıldığında İsviçre 11. sıradaki yeriyle mütevazı bir görüntü ortaya koydu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İsviçre, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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