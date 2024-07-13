İsviçre Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Pia Sundhage: Farklılıklar oyunumuzu geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İsviçre Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Pia Sundhage: Farklılıklar oyunumuzu geliştiriyor

İsviçre Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Pia Sundhage, Türkiye galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Farklılıklar oyunumuzu geliştiriyor' dedi. İsviçre, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup beşinci maçında Türkiye'yi 2-0 mağlup etti. Sundhage, maç sonrası basın toplantısında takımının performansını değerlendirdi ve farklı oyun tarzlarının kadın futbolunu geliştirdiğini belirtti. Ayrıca, Kocaeli Stadyumu'ndaki atmosferi de övdü.

13.07.2024 01:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Pia Sundhage, Türkiye galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Farklılıklar oyunumuzu geliştiriyor" dedi

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup beşinci maçında İsviçre, deplasmanda Türkiye'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından İsviçre Teknik Direktörü Pia Sundhage basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Grup liderliğini son maç öncesi 12 puanla garantileyen Pia Sundhage, "Bugün mutluyum çünkü sağlam bir performans sergiledik. Neredeyse 90 dakika boyunca oyunu kontrol ettiğimizi ve gol yemememizden ve iki gol atmaktan mutlu olduğumuzu düşünüyorum. Yedek kulübesinden genç bir oyuncunun çıkması da önemli. Sakatlıktan döndü ve gol attı. Yedek kulübesinden gelen oyunculardan mutluyum. Bu nedenle şu anda iyi bir ruh halindeyiz. Ben topa sahip olduğumuzda, son çizgiyi aşmak istediğimiz bir yol olduğu için mutluyum. Öncelikle ileri oynuyorsunuz ama aynı zamanda Macaristan'a karşı yaptığımız gibi ilk 45 dakika iyi değildi. İşte bu yüzden bir adım geri atıyoruz ve topa sahip olduğumuzdan emin oluyoruz. ve günün sonunda, son çizgiyi aştığımızda oldukça iyi çözümler bulmuş olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

"Hiçbir şeyi hafife almamak ve alçakgönüllü olmak önemli"

Grubun zorluk derecesini düşük olarak görüp görmediklerine ve en güçlü rakibin hangi ülkenin takımı olduğuna dair sorulara ise Pia Sundhage şu yanıtları verdi: "Öncelikle alçakgönüllü olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şeyi hafife almamak da çok önemli. Farklı beklentilerimiz var. Türkiye'ye karşı oynadığımızda ve kıyaslandığında; sadece farklı bir oyun tarzı değil, aynı zamanda farklı niteliklere de sahip. Ama bu da benim en büyük işim; yani oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını ve birbirlerinin en iyi performansını ortaya çıkarmalarını sağlamak. Yani kolay oyun yok. Sahada eğlendiğinizde, bağlantıda olduğunuzda ve oyun planını takip ettiğinizde ise bu kolaydır. İkinci soruya gelince; nasıl oynadığımıza bakarsanız ben seçim yapamam. Macaristan ve Türkiye ile oyunsal sorunlarımız var. Dolayısıyla en kolayı bu veya şu diyemem. Farklılar. ve sıradaki maçta Azerbaycan ile oynayacağız. O da farklı olacak. İşte futbolun güzelliği de burada. Farklı oyun tarzlarımız ve kültürümüz var ve bu da kadınların oyununu büyük ölçüde geliştirecek,"

" Kocaeli'de ortam ve saha harikaydı"

Kocaeli Stadyumu'ndaki atmosferle ilgili soruya ise, "Harika bir stadyum. Ortam ve saha harikaydı. ve tabii ki kalabalığın sesini duyduğunuzda ki yüksek sesli olması gerekir. Bugün kadın futbolunda da bu durum giderek artıyor. Tribünlerde daha fazla sporsever olsa daha iyi olurdu" yanıtını verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Türkiye, İsviçre, Avrupa Şampiyonası, Teknik Direktör, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İsviçre Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Pia Sundhage: Farklılıklar oyunumuzu geliştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:45 Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı
22:36 İtalya G7 toplantısına Türkiye’yi de davet etti İtalya G7 toplantısına Türkiye'yi de davet etti
22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “3.Dünya Savaşı“ çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı
21:39 Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi
21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
01:11 Rapçi Çakal ilkokulda cinsel içerikli şarkı söyledi, Bursa Valiliği soruşturma başlattı Rapçi Çakal ilkokulda cinsel içerikli şarkı söyledi, Bursa Valiliği soruşturma başlattı
23:37 Van Gölü’nde 4,3 büyüklüğünde deprem Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
23:17 Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı ölümlü kazaya karıştı Olay anı kamerada Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! Olay anı kamerada
22:47 İzmir’de cinayet işledi, 11 yıl sonra Bursa’da terlikle gezerken yakalandı İzmir'de cinayet işledi, 11 yıl sonra Bursa'da terlikle gezerken yakalandı
21:56 NATO’da ülkemize yeni görev mi verilecek Erdoğan: Türkiye’nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır
21:35 Beşiktaş, Ciro Immobile transferini açıkladı Beşiktaş, Ciro Immobile transferini açıkladı
20:58 İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 02:12:23. #1.13#
SON DAKİKA: İsviçre Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Pia Sundhage: Farklılıklar oyunumuzu geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement