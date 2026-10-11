Italiano, Beşiktaş'ın 2-1 yendiği maçta cezasız yumruklara tepki gösterdi

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Önemli bir galibiyet aldık. Kocaelispor kaliteli bir takım. Topladığı puanlardan bunu görebilirsiniz. Maçtan önce endişeliydim. 17 oyuncu yolladık milli takımlara. Oyuncularım cuma günü yanıma geldi. Onlarla az çalışmamıza rağmen hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bu daha başlangıç yolumuz daha çok uzun" dedi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Hem Alanyaspor karşılaşmasında hem de bu maçta yumruklamalar olduğunu ve bunların cezasız kaldığını söyleyen Italiano, "Ben maçtan sonra hakem hakkında konuşmayı seven biri değilim. 2 maçtır başımıza gelenler kabul edilmez. Cezasız kalmasını anlayamıyorum. Bunlar sahada kabul edilmeyen şeyler. Bu yumruklar şu ana kadar cezasız kaldı. İptal edilen goller, küçük olaylardan konuşmuyorum. Fakat yumruk farklı bir şey. Asla kabul edilemez. Bunların cezasız kalması kabul edilemez. Bugün zor bir maçtı. Milli aralardan sonraki maçlar zor oluyor. Önemli bir galibiyet aldık. Kocaelispor kaliteli bir takım. Topladığı puanlardan bunu görebilirsiniz. Maçtan önce endişeliydim. 17 oyuncu yolladık milli takımlara. Oyuncularım cuma günü yanıma geldi. Onlarla az çalışmamıza rağmen hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bu daha başlangıç yolumuz daha çok uzun" diye konuştu.

'BU DÖNEMDE OYUNCU GRUBUMUZU GÖRECEĞİZ'

Sıkışık bir fikstüre girecekleri hatırlatılan tecrübeli teknik adam, "Herkesin hazır olması gerekiyor. Çünkü zor maçlar, uzun yolculuklar, saat farkı var. Rakiplerimiz güçlü rakipler. Bu dönemde oyuncu grubumuzu göreceğiz. Rotasyon doğal olarak olacak. Bugün Cerny oyundan çıktı. Doktorlar yarın durumunu anlatacak. Yaşadığı sakatlıktan sonra perşembe günü oynayabileceğini düşünmüyorum. Dinlenmesi zor gözüküyor. 7 zor maç var. Hepimizin katkıda bulunması gerekiyor. Milli araya kadar zor maçlar oynayacağız. Bugün de zor bir maç kazandık. 3 puanı kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'İYİ BİR İŞ ÇIKARTTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Milli aradan sonra oynanan maçların her zaman zor olduğuna dikkat çeken İtalyan teknik adam, "Sezonun en zor maçlarından birisi olacaktı. Milli aradan sonraki maçlar zor oluyor. 3 hafta boyunca oyunculardan uzak kalıyorsunuz. Bu maça hazırlık yaparken sizi zorlayan bir şey. Bu etkenleri göz önünde bulundurursak zor olacaktı. İlk yarı iyiydik. İkinci yarı dalgalanmalar oldu. Bence bu normal bir şey. İyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda az pozisyon verdik. Kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Milli aradan sonra benim başıma geldi kazanabileceğim maçları kazanamadım. 3 hafta boyunca oyuncusuz kaldık. Olaitan, Salih, İlhan Fakılı, Oh, Murillo gibi isimler saatlerce yolculuk yapmış oyuncular. Tabii ki bu isimlerden bazıları oynamadı. Bu şartlara rağmen bu galibiyet çok önemli" dedi.

'KENDİSİNİ GÖSTERECEK VE BİZE KATKI SAĞLAYACAKTIR'

Ümit Akdağ'ın hastalığı nedeniyle kadroda olmadığını söyleyen Italiano, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ümit hasta. Bugün hasta olmasaydı 11'de şans bulacağını düşünüyorum. Kendisi 2 gündür hasta. Yedekte de olmadı bugün 11'de olması için şansı vardı. Yüzde 100 süre bulabileceğini düşünüyorum. Bu yoğun periyotta enerjimiz tükenecek. O yüzden şans bulacak. Çok ilginç karakteristik özelliklere sahip bir oyuncu. Savunmada iyi işler çıkartacak, kendini geliştirmeye çalışan, bize yardımcı olacağını düşündüm bir oyuncu. 7 maçlık periyotta süre bulacaktır. Kendisini gösterecek ve bize katkı sağlayacaktır."

'BUGÜN MIRETTI'Yİ ÇOK BEĞENDİM'

Bugün ilk 11'de görev alan Miretti ile ilgili düşünceleri sorulan Italiano, sözlerini şöyle tamamladı:

"Miretti bugün iyi bir iş çıkarttı. Son 30 dakikada ise yorgunluk vardı. İyi bir performans ortaya koydu. Aynı performansı Amed Sportif Faaliyetler maçının ikinci yarısında da göstermişti. İstediğim bir oyuncuydu. Bugün kendisini çok beğendim. Ona teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki fikstür zor olacak. Az zamanda çok maç oynayacağız. Umarım herkes fit kalır ve sakatlanmaz. Yoğun olacak o yüzden herkes şans bulabilir. Biz maç maç bakıyoruz maçtan sonra da sonraki maçın kararını vereceğiz. Herkesin hazır olması gerekiyor. Bu yoğun fikstürde gerçekten bir takım olduğumuzu göstermek istiyorum."