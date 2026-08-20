Italiano, Sergen Yalçın\'ın yapamadığını 5 maçta yaptı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i ağırlayan Beşiktaş, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak tur kapısını ardına kadar araladı. Siyah-beyazlılar, rövanş mücadelesi öncesinde dev bir avantaj elde etti.

ITALIANO BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ

Mücadele sadece skorla değil, kırılan tarihi rekorla da öne çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki en başarılı serilerinden birine imza attı. İtalyan teknik adam, Avrupa kupalarında Beşiktaş'ın başında kalesinde gol görmeden üst üste 5 maç kazanan ilk teknik direktör olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

GOL YEMEDEN GELEN 5 MAÇLIK SERİ

Siyah-beyazlıların Avrupa arenasındaki muazzam gol yememe serisi ve aldığı sonuçlar şu şekilde: