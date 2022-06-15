İtalya, Almanya'dan 5 gol yemenin şokunu yaşıyor: 'Rezil olduk' - Son Dakika
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BBC

İtalya, Almanya'dan 5 gol yemenin şokunu yaşıyor: 'Rezil olduk'

15.06.2022 14:39
İtalya, Almanya'dan 5 gol yemenin şokunu yaşıyor: 'Rezil olduk'

İtalya milli takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam Almanya'ya 5-2 yenilirken, mağlubiyet basında "tam bir felaket", "görülmemiş küçük düşüş" gibi yorumlarla yer aldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam Almanya'ya 5-2 yenilen İtalya'da bu skor, son yüzyılın en büyük hezimetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Son Avrupa şampiyonu İtalya'nın yenilgisi ülke basında "tam bir felaket", "görülmemiş küçük düşüş" gibi yorumlarla yer aldı.

Kamu yayın kuruluşu Rai'nin haber kanalı RaiNews24, maçın sonucunu "İtalya rezil oldu" diye duyurdu.

Haber ajansı AdnKronos, 5-2'lik mağlubiyetin İtalya milli takımının 1910'dan bu yana aldığı en ağır 10 yenilgi arasına girdiğini yazdı.

La Gazzetta dello Sport gazetesi de milli takımın 1957'den beri bir maçta en az 5 gol yemediğini hatırlattı ve Teknik Direktör Roberto Mancini'nin o yenilgiden 7 yıl sonra doğduğunu; Federasyon Başkanı Gabriele Gravina'nın ise o yıl henüz 4 yaşında olduğunu vurguladı.

La Gazzetta, dün akşamı "kabus gibi bir gece" diye niteledi, Almanya'nın İtalya'yı "ezip geçtiğini", "böyle bir küçük düşmenin daha önce görülmediğini" yazdı.

Corriere dello Sport, milli takımın rengine atıfla "Mavi karanlık" ifadesini kullandı ve "İtalya'yı yere yıkan ağır, tarihi ve geri dönüşü olmayan bir yenilgi" dedi. Gazete, Almanya'nın net biçimde daha kaliteli bir takım görüntüsü sergilediğini, İtalya'nın "kafası karışık, tartışmalı tercihler ve banal hatalar yapan" bir takım olduğunu belirtti.

Tuttosport gazetesi de sürmanşetten "Mavi felaket. 5 adım geriye" başlığını kullandı.

La Repubblica da sonucu "felaket", "zavallı İtalya" gibi ifadelerle maç sonucunu yorumladı. İtalya'nın Finalissima'da (Güney Amerika ve Avrupa kıtalarının şampiyonlarının karşılaştığı müsabaka) Arjantin'e 3-0 yenildiğini de hatırlatan gazete, "Hezimet tekrarlandıysa bunun nedeni tekniktir" dedi.

"İtalya parça parça oldu" başlığını kullanan La Stampa, "Almanlar ilk kez resmi bir müsabakada bizi 90 dakika içinde yendi" diye yazdı. Dünya Kupası'ndan da elenen İtalya'nın "havasının söndüğü" yorumunu yaptı.

Sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı, milli takımın EURO 2020 şampiyonluğunu hatırlatarak son zamanlarda alınan mağlubiyetlerin yarattığı tezata dikkat çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Teknik Driektör Mancini ile Futbol Federasyonu Başkanı Gravina'ya istifa çağrısı yaptı.

İtalya, Almanya'dan 5 gol yemenin şokunu yaşıyor: 'Rezil olduk'
İtalya, Almanya'dan 5 gol yemenin şokunu yaşıyor: 'Rezil olduk'
İtalya, Almanya'dan 5 gol yemenin şokunu yaşıyor: 'Rezil olduk'
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Kaynak: BBC

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalya, Almanya'dan 5 gol yemenin şokunu yaşıyor: 'Rezil olduk' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya, Almanya'dan 5 gol yemenin şokunu yaşıyor: 'Rezil olduk' - Son Dakika
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