İtalya basını Paulo Dybala transferini bakın nasıl duyurdu - Son Dakika
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Spor

İtalya basını Paulo Dybala transferini bakın nasıl duyurdu

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldız Paulo Dybala'ya olan ilgisini İtalyan basını Corriere dello Sport manşetlere taşıdı. Haberde 'Dybalatasaray' başlığı dikkat çekti.

18.12.2024 14:09
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Süper Lig devi Galatasaray, Roma'da gözden çıkarılan Paulo Dybala için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız için görüşmelere başladı.

Dybala'nın menajeri Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği karşılaşmayı locadan takip etmişti. Sarı-kırmızılıların 31 yaşındaki futbolcu için sunacağı teklife dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

''DYBALATASARAY''

Corriere dello Sport, Galatasaray'ın Dybala'ya 2027'ye kadar ve toplam 25 milyon euroyu bulan bir sözleşme teklif ettiğini öne sürdü. Corriere dello Sport'un bu haberi duyurma şekli ise oldukça dikkat çekti.

Galatasaray'ın Dybala ile ilgili teklifinin yer aldığı haber gazetede "Dybalatasaray" manşetiyle verildi. Haberde ayrıca Roma Teknik Direktörü Ranieri'nin gitmeyi talep etmesi durumunda Dybala'nın ayrılmasına onay vereceği ifade edildi.

İtalya basını Paulo Dybala transferini bakın nasıl duyurdu

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Son Dakika Spor İtalya basını Paulo Dybala transferini bakın nasıl duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Muammer Gökçetin:
    Rekabet falan kalmadı cim bom arayı açtı gidiyor,liğ Galatasaray ve diğerleri oldu. Bu senede şampiyon olup 5.yıldız takıldığında daha da kimse tutamaz cim bomu. 47 7 Yanıtla
  • ci ay:
    Pogba Dybala osimhen icardi Galatasaray bomba gibi takım kuruyor kaleye de Muslera sonrası bir kaleci de ayarladı mı tamamdir bakalım on numara için kimle anlaşacak 32 1 Yanıtla
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