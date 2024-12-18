İtalya basını Paulo Dybala transferini bakın nasıl duyurdu

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Süper Lig devi Galatasaray, Roma'da gözden çıkarılan Paulo Dybala için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız için görüşmelere başladı.

Dybala'nın menajeri Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği karşılaşmayı locadan takip etmişti. Sarı-kırmızılıların 31 yaşındaki futbolcu için sunacağı teklife dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

''DYBALATASARAY''

Corriere dello Sport, Galatasaray'ın Dybala'ya 2027'ye kadar ve toplam 25 milyon euroyu bulan bir sözleşme teklif ettiğini öne sürdü. Corriere dello Sport'un bu haberi duyurma şekli ise oldukça dikkat çekti.

Galatasaray'ın Dybala ile ilgili teklifinin yer aldığı haber gazetede "Dybalatasaray" manşetiyle verildi. Haberde ayrıca Roma Teknik Direktörü Ranieri'nin gitmeyi talep etmesi durumunda Dybala'nın ayrılmasına onay vereceği ifade edildi.