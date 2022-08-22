Maçın ikinci yarısında konuk takım, 68. dakikada Ismael Bennacer ile 1-1 beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Atalanta ile Milan 1-1 berabere kaldı. İki takım da puanını 4'e çıkardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Serie A'da Atalanta ile Milan berabere kaldı - Son Dakika

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