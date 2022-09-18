Merih Demiral'ın takımı Atalanta, Zeki Çelik'in forma giydiği Roma'yı tek golle yendi - Son Dakika
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Merih Demiral'ın takımı Atalanta, Zeki Çelik'in forma giydiği Roma'yı tek golle yendi

18.09.2022 21:37
Merih Demiral'ın takımı Atalanta, Zeki Çelik'in forma giydiği Roma'yı tek golle yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Atalanta, Roma'yı deplasmanda 1-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Atalanta, Roma'yı deplasmanda 1-0 yendi.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede, ligin iddialı iki takımı kozlarını paylaştı.

Konuk Atalanta, 35. dakikada Giorgio Scalvini'nin ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Roma, beraberlik golü için yüklense de Atalanta defansı gole izin vermeyince konuk mavi-siyahlı takım, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Atalanta, başkent deplasmanından aldığı 3 puanla puanını 17'ye yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu.

Roma ise bu sezon ligde ilk kez sahasında yenilirken, toplamda 2. mağlubiyetini aldı. Roma, 13 puanla 6. sırada kaldı.

Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika mücadele ederken, 76. dakikada sarı kart gördü.

Roma kadrosundaki milli oyuncu Zeki Çelik de maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu arada, maçın 57. dakikasında bir pozisyonda penaltı bekleyen Roma'nın Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, sert tepkisi sebebiyle maçın hakemi Daniele Chiffi'den direkt kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.

Diğer yandan, bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması giyen eski Romalı oyuncu Brezilyalı Antonio Carlos Zago, Roma-Atalanta maçı öncesinde Roma tribünlerini selamladı.

Serie A'nın 7. haftası Milan-Napoli maçıyla tamamlanacak.

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Kaynak: AA

İtalya Serie A, merih demiral, Zeki Çelik, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merih Demiral'ın takımı Atalanta, Zeki Çelik'in forma giydiği Roma'yı tek golle yendi - Son Dakika

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