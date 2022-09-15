İtalyan spor basını da milli futbolcunun iyileşme süresinin 2-3 haftayı bulabileceğini ifade edilirken, Çalhanoğlu'nun Inter'in bu hafta Udinese ile deplasmanda yapacağı maçta forma giyemeyeceğinin kesin olduğunu belirtildi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı - Son Dakika

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