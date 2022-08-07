Mert Çetin'in, İtalya Serie A macerası 2019-2020 sezonun başında Roma 'ya transfer olmasıyla başlamıştı. Roma'da fazla forma şansı bulamayan Çetin, 2020-2021 sezonunun başında Hellas Verona'ya transfer olmuştu. Çetin, 2021-2022 sezonuna Hellas Verona'da başlamış, sezonunun kalan kısmını ise devre arasında kiralandığı Yukatel Kayserispor 'da geçirmişti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Lecce, Mert Çetin'i kiraladı - Son Dakika

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