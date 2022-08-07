Lecce, Mert Çetin'i kiraladı - Son Dakika
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Lecce, Mert Çetin'i kiraladı

07.08.2022 01:24
Lecce, Mert Çetin'i kiraladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lecce, milli oyuncu Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lecce, milli oyuncu Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lecce kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Çetin'in Hellas Verona takımından kiralandığı bildirildi.

Milli savunmacının, bugün Lecce kentine geleceği ve sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Mert Çetin'in, İtalya Serie A macerası 2019-2020 sezonun başında Roma'ya transfer olmasıyla başlamıştı. Roma'da fazla forma şansı bulamayan Çetin, 2020-2021 sezonunun başında Hellas Verona'ya transfer olmuştu. Çetin, 2021-2022 sezonuna Hellas Verona'da başlamış, sezonunun kalan kısmını ise devre arasında kiralandığı Yukatel Kayserispor'da geçirmişti.

Lecce, geçen sezon ikinci lig Serie B'de şampiyon olarak Serie A'ya yükselmişti.

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Kaynak: AA

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