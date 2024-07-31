İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu\'nu ziyaret etti

Spor

İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Marrapodi, TFF başkanlığına seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek, yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda İbrahim Hacıosmanoğlu, Giorgio Marrapodi'ye üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti. - İSTANBUL