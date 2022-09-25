Milli sporculara törende madalyalarını aynı zamanda Uluslararası Bocce Federasyonu Başkanı da olan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen'in takdim ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA

İtalya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dünya Gençler Bocce Şampiyonası'nda Mikayil Şen altın madalya kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.