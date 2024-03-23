İtalya'da düzenlenen Para Atletizm Grand Prix'inde Türk sporcular 6 madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen Para Atletizm Grand Prix'inin ikinci gününde görme engelli milli sporcular, 6 madalya daha kazandı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Venedik şehrinde gerçekleşen yılın üçüncü Grand Prix'inde 4 farklı kategoride piste çıkan milli sporcuların, 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya aldığı belirtildi.
Erkekler T12 400 metre ve 100 metrede Serkan Yıldırım'ın altın madalyalar aldığı ifade edildi. Oğuz Akbulut'un T12 400 metrede gümüş, Ali Enes Kaya'nın ise T12 100 metrede bronz madalya elde ettiği aktarıldı.
Kadınlar F11 disk atmada Büşra Nur Tırıklı'nın gümüş, F12 cirit atmada ise Serap Demirkapu'nun bronz madalya kazandığı kaydedildi.
Şampiyonada milli takımın madalya sayısı ise 10'a yükseldi.
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EURO 2024 finalistlerinden Avusturya ile 26 Mart Salı günü Viyana'da özel maçta karşılaşacak A Milli Takım, Budapeşte'de yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Macaristan maçının ilk 11'inde yer almayan futbolcular yer aldı. A Milli Takım, yarın basına kapalı olarak yapacağı idmanla Avusturya maçının hazırlıklarına devam edecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk sporunun her alanda geliştiğini ve Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda ilerlediğini belirtti. Bakan Bak, Muğla'da gençlerle bir araya gelerek spor tesisleri konusunda yapılan ve yapılacak yatırımlardan bahsetti. Ayrıca, sporun bağımlılıkla mücadelede etkili olduğunu vurgulayarak ailelere çocuklarını spora yönlendirmeleri çağrısında bulundu. Bakan Bak, Marmaris'in Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapması için destek vereceklerini de belirtti.
CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, seçimin ardından spor yatırımlarını belediyenin merkezine alacak. Gençlerin spor yapabileceği tesislerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması adına önemli bir yatırım olacağını vurguladı.
Türkiye Ragbi Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan Büyükler Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Balıkesir'de final maçıyla sona erdi. Başkent temsilcisi Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği Spor Kulübü, İznik Belediyespor Kulübünü 14-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Ödül töreninin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, organizasyonun mutluluğunu dile getirerek teşekkürlerini iletti.
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