İtalya\'da gündem Osimhen! Bakın ne dediler

İtalya Serie A devi Napoli'den Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanan Victor Osimhen, İtalya'da konuşulmaya devam ediyor. Yıldız golcü, İtalya Goal'in manşetlerine taşındı.

''HAALAND İLE KIYASLANAN OSIMHEN''

İtalya Goal'de Osimhen'in Galatasaray'a transferi değerlendirilirken, "Bir süre önce Haaland ile kıyaslanan Victor, Galatasaray'ı seçti. Talepleri İngiltere'de fazla bulundu, Arabistan'ı da kendisi reddetti. Şüphesiz aşk var; en güzel yıllarını Galatasaray'a adadı." ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik muazzam bir performans ortaya koydu.