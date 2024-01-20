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İtalya Serie A'da oynanan Udinese- Milan maçı, Milan kalecisi Mike Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle durduruldu.
Mücadelenin 32. dakikasında Udinese tribünlerinden Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar sonrası Fransız kaleci eldivenlerini çıkarıp kaleyi terk etti ve soyunma odasına gitti.
Milanlı oyuncular, Maignan'ı ikna etmek için soyunma odasına gitti. Yaklaşık 5 dakika sonra Maignan ikna oldu ve Milan takımı sahaya döndü. Oyun, Milan'ın sahaya dönmesi ile birlikte yeniden başladı.
Son Dakika › Spor › İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu - Son Dakika