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İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu - Son Dakika
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İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

İtalya Serie A'da oynanan Udinese-Milan maçında, Milan kalecisi Mike Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle maç durduruldu. Maignan, ırkçı tezahüratlar sonrası kaleyi terk edip soyunma odasına gitti. Milanlı oyuncuların ikna çabaları sonucunda Maignan sahaya geri döndü ve maç devam etti.

20.01.2024 - 23:48,  Güncelleme: 00:06
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İtalya Serie A'da oynanan Udinese- Milan maçı, Milan kalecisi Mike Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle durduruldu.

SAHAYI TERK ETTİ

Mücadelenin 32. dakikasında Udinese tribünlerinden Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar sonrası Fransız kaleci eldivenlerini çıkarıp kaleyi terk etti ve soyunma odasına gitti.

5 DAKİKA SONRA GERİ DÖNDÜ

Milanlı oyuncular, Maignan'ı ikna etmek için soyunma odasına gitti. Yaklaşık 5 dakika sonra Maignan ikna oldu ve Milan takımı sahaya döndü. Oyun, Milan'ın sahaya dönmesi ile birlikte yeniden başladı.

İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, maç durdu
İtalya\'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (5)
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İtalya, Milan, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu - Son Dakika
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