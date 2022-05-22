İtalya'da şampiyon Milan! 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi - Son Dakika
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İtalya'da şampiyon Milan! 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi

22.05.2022 21:00

İtalya Serie A'da sezonun son hafta maçında Milan, deplasmanda Sassuolo'yu ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Milan, 11 yıl gelen zaferle birlikte uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretini sona erdirdi.

Sassuolo ile Milan, İtalya Serie A'nın son haftasında karşı karşıya geldi. Sürprize izin vermeyen Milan, rakibi 3-0 mağlup ederek 11 yıl sonra lig şampiyonu oldu.

Tam 11 yıl bu anı beklediler! İtalya Serie A'da şampiyon Milan

11 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

Milan'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 17. ve 32. dakikada Giroud ve 36. dakikada Kessie'den geldi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Milan, ligi 86 puanla bitirdi ve 11 yıl sonra İtalya Serie A'da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Tam 11 yıl bu anı beklediler! İtalya Serie A'da şampiyon Milan

INTER KAZANDI AMA YETMEDİ

Milan'ın en yakın takipçisi Inter ise sahasında konuk ettiği Sampdoria'yı 3-0 mağlup etti. Inter'e galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Ivan Perisic ile 55 ve 57. dakikalarda Juaquin Correa kaydetti. Inter sezonu 84 puanla 2. sırada tamamladı.

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