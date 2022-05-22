İtalya'da şampiyon Milan! 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi

Sassuolo ile Milan, İtalya Serie A'nın son haftasında karşı karşıya geldi. Sürprize izin vermeyen Milan, rakibi 3-0 mağlup ederek 11 yıl sonra lig şampiyonu oldu.

11 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

Milan'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 17. ve 32. dakikada Giroud ve 36. dakikada Kessie'den geldi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Milan, ligi 86 puanla bitirdi ve 11 yıl sonra İtalya Serie A'da şampiyonluk ipini göğüsledi.

INTER KAZANDI AMA YETMEDİ

Milan'ın en yakın takipçisi Inter ise sahasında konuk ettiği Sampdoria'yı 3-0 mağlup etti. Inter'e galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Ivan Perisic ile 55 ve 57. dakikalarda Juaquin Correa kaydetti. Inter sezonu 84 puanla 2. sırada tamamladı.