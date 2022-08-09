İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı

İtalyan yıldız futbolcu Domenico Berardi, Modena'ya 3-2 yenildikleri maçın ardından kendisine laf atan bir taraftarı yumrukladı. Berrardi yaşanan olayların ardından açıklama yaptı.

"ÖZÜR DİLERİM"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Berardi, "Modena maçından sonra stat dışında olan olaylar nedeniyle özür dilerim. Biz profesyoneliz ve her şeyden önce küçük çocuklara örnek olmalıyız. Bugün herkesin gözü önünde bu şekilde davranamadım. Çünkü ailem, eşim, çocuğum gibi beni derinden yaralayan, en sevdiğim şeylere laf edildi" ifadelerini kullandı.