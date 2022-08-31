Juventus, PSG'den Leandro Paredes'i satın alma opsiyonuyla kiraladı

PSG'de 117 maça çıkan Paredes, üçer lig ve Fransa Süper Kupa , 2 Fransa Kupası ve bir Fransa Lig Kupası zaferleri yaşadı.

Juventus Kulübü, PSG'den bir sezonluğuna kiralanan Paredes'in satın alma opsiyonunun 22,6 milyon avro olduğunu duyurdu.

Kaynak: AA

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