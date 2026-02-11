İtalya Kızak İkilisi Altın Madalya Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kızak çift erkekler kategorisinde İtalyan Emanuel Rieder-Simon Kainzwaldner ikilisi, altın madalya aldı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 5. gününde kızak çift erkekler müsabakaları, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Rieder-Kainzwaldner çifti, 1 dakika 45.086 saniyelik dereceleriyle altın madalya elde etti.

Avusturyalı Thomas Steu-Wolfgang Kindl ikilisi, 0.068 saniye geride gümüş madalyanın sahibi oldu.

Son üç olimpiyatın şampiyonu ünvanıyla İtalya'ya gelen Alman Tobias Wendl-Tobias Arlt çifti ise 0.090 saniye farkla bronz madalya kazandı.

Bu arada kadınlarda da Andrea Voetter-Marion Oberhofer ikilisiyle olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan İtalya, çiftler kategorisindeki iki yarışmadan da altın madalyayla ayrılmayı başardı.