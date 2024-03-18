İtalya Milli Takımı, ırkçılık iddiasıyla Acerbi'yi kadrodan çıkardı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde dün oynanan Inter- Napoli maçında rakibi Juan Jesus'a ırkçılık yaptığı iddia edilen Francesco Acerbi, milli takım kadrosundan çıkarıldı.
İtalya Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 36 yaşındaki Interli futbolcu Acerbi'nin yerine Roma'da forma giyen Gianluca Mancini'nin kampa davet edildiği kaydedildi.
İtalya, 22 Mart Cuma günü Venezuela, 24 Mart Pazar günü ise Ekvador ile hazırlık maçı yapacak.
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İtalya Serie A ekibi Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getirdiğini duyurdu. Tudor, Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı. Lazio, Serie A'da 9. sırada yer alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ve İtalya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. Antrenmana tüm oyuncular katıldı ve milli takım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü için Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi. Ümit Milliler, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek ve ardından Gürcistan ve İtalya maçlarına çıkacak.
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