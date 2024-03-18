İtalya Milli Takımı, ırkçılık iddiasıyla Acerbi'yi kadrodan çıkardı

Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ve İtalya maçlarına hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ve İtalya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. Antrenmana tüm oyuncular katıldı ve milli takım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü için Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi. Ümit Milliler, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek ve ardından Gürcistan ve İtalya maçlarına çıkacak.