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İtalya'nın Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı alamaması "hayal kırıklığı" yarattı - Son Dakika

İtalya'nın Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı alamaması "hayal kırıklığı" yarattı

16.11.2021 13:19
İtalya'nın Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı alamaması "hayal kırıklığı" yarattı

İtalyan spor basını, İtalya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nu ikinci tamamlayarak play-off oynayacak olmasının "hayal kırıklığı"nı yaşıyor.

İtalyan spor basını, İtalya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nu ikinci tamamlayarak play-off oynayacak olmasının "hayal kırıklığı"nı yaşıyor.

"Gök-mavililer" olarak anılan İtalya Milli Takımı, C Grubu'ndaki son hafta maçına lider girmesine karşın, Kuzey İrlanda ile golsüz berabere kalınca ve İsviçre de Bulgaristan'ı 4-0 yenince grubu ikinci basamakta tamamladı. Bu sonuçla Katar'daki Dünya Kupası finallerine doğrudan katılım hakkını elde edemeyen İtalya, Mart 2022'de Dünya Kupası'na katılmak üzere son şans olan play-offlarda mücadele edecek.

Kovid-19 sebebiyle bu yıl yapılan 2020 Avrupa Şampiyonası'nı (EURO 2020) kazanan İtalya'nın, 2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkını elde edememesi İtalyan basınında da geniş yankı buldu.

La Gazzetta dello Sport'un bugünkü baskısında "Ne belirsizlik" manşetiyle okuyucularına dünkü maçı aktardı.

Gazetede, 2017'de İtalya'nın 2018 Dünya Kupası'na play-offlarda İsveç'e elenerek gidemediği hatırlatılarak, "Gök-mavililer, ne hayal kırıklığı. Dünya Kupası'na doğrudan geçiş yok. Aynı 2017'deki gibi mart ayında yine play-off oynayacağız." ifadeleri yer aldı.

Gök-mavililerin, Kuzey İrlanda defansını aşamadığı kaydedilen haberde, "4 yıl aradan sonra elimizde yine son bir şans var, o da play-off. FIFA sıralamasında 58. basamakta yer alan Kuzey İrlanda bir gol dahi atamadık. Bulgaristan'a 4 atan İsviçre ise Katar'a gidiyor." yorumu yapıldı.

Gazetede ayrıca teknik direktör Roberto Mancini de eleştirilerek, "Mancini'nin de sorumluluğu var. Avrupa Şampiyonası sonrasında takımda oluşan rehaveti sona erdiremedi." ifadeleri kullanıldı.

Gazete, Gök-mavililerin bu durumdan çıkması için çözümün geçen Haziran ayındaki havayı geri bulması olduğu belirtildi.

Corriere dello Sport gazetesi de "İp üstünde" manşetini atarak, İtalya'nın Kuzey İrlanda karşısında az gol fırsatı yakaladığı ve Kuzey İrlanda defansını yıkamadığına dikkat çekildi.

Gazetedeki haberde, "İtalya, Avrupa Şampiyonu ama halen Dünya Kupası'na (finallere) dahil değil. Buna ulaşıp ulaşamayacağını kim bilir. Martta play-off var." ifadeleri yer aldı. Haberde, İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin de golcü Ciro Immobile'nin sakatlığında alternatif bir çözüm üretemediği belirtildi.

Corriere dello Sport'un bir diğer maç haberinde, İtalya'nın son 9 maçta sadece 2 galibiyet alabildiğine dikkat çekilirken, takımda lider oyuncunun eksik olduğu kaydedildi.

Gazetede, Mancini'nin maçın ardından yaptığı, "Play-offları geçeceğiz ve Dünya Kupası'nı da kazanacağız." görüşüne yer verildi.

Tuttosport gazetesi de "Başka bir İtalya gerekiyor" manşetiyle dün akşamki maçı okuyucularına aktarırken, iç sayfalarında da "İtalya, cennetten arafa" başlığı altında İtalya'nın Kuzey İrlanda deplasmanından gol dahi atamadan ayrıldığını yazdı.

Gök-mavililerin kaderinin mart ayında belli olacağı ifade edilen haberde, "Teknik direktör, mart ayına kadar uygun tedbirleri almalı çünkü İtalya'nın üst üste iki Dünya Kupası'na (finallere) katılamaması düşünülemez." yorumu yapıldı.

Spor gazeteleri, maç değerlendirmelerinde milli takımda teknik direktörden oyuncularına herkese düşük not verdi.

Dünya Kupası, İtalyan, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalya'nın Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı alamaması 'hayal kırıklığı' yarattı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İtalya'nın Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı alamaması "hayal kırıklığı" yarattı - Son Dakika
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