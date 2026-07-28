İtalya'nın Yeni Teknik Direktörü Roberto Mancini
İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini teknik direktör olarak göreve başladı.
İtalya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Roberto Mancini getirildi.
İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Roberto Mancini, milli takımın yeni teknik direktörü oldu." ifadesi kullanıldı.
Gennaro Gattuso yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Bosna Hersek'e penaltılarla kaybeden İtalya, Dünya Kupası finallerine gitme şansını yitirmişti.
Üst üste 3. kez Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya'da Gattuso ile yollar ayrılmıştı.
Kaynak: AA
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