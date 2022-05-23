İtalya Serie A'ya veda eden son takım Cagliari oldu - Son Dakika
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İtalya Serie A'ya veda eden son takım Cagliari oldu

23.05.2022 00:44
İtalya Serie A'ya veda eden son takım Cagliari oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında ligden düşen son takım Cagliari oldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında ligden düşen son takım Cagliari oldu.

Serie A'da 2021-2022 sezonu bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

38. haftanın kapanış maçları sonrasında lige veda eden son takım da belli oldu.

Puan tablosunda küme düşme hattında 18. basamakta yer alan Cagliari, haftalar öncesinde küme düşen Venezia'ya konuk olurken, 17. sırada bulunan Salernitana da evinde Udinese'yi ağırladı.

Salernitana evinde Udinese'ye 4-0'lık farklı skorla yenilmesine karşın, kümede kalma mücadelesindeki rakibi Cagliari'nin deplasmanda Venezia ile 0-0 berabere kalması neticesinde lige tutundu.

Salernitana'nın yenildiği son haftada galip gelemeyerek büyük fırsatı değerlendiremeyen Cagliari, 30 puanla 18. sırada yer alarak, Serie A'ya veda etti.

Milan'ın şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda Serie A'ya veda eden takımlar ise Cagliari, Genoa ve Venezia oldu.

Bu arada, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak İtalyan takımları da kesinleşti. Ligi ilk 4 sırada bitiren Milan, Inter, Napoli ve Juventus; UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, 5. sırada tamamlayan Lazio ile 6. basamaktaki Roma; UEFA Avrupa Ligi'ne ve 7. sıradaki Fiorentina da UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

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Kaynak: AA

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