İtalya Türkiye'yi 3-1 yendi, Mancini Montella'yı ve Türk Milli Takımı'nı övdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya Türkiye'yi 3-1 yendi, Mancini Montella'yı ve Türk Milli Takımı'nı övdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye'yi 3-1 yendikleri UEFA Uluslar A Ligi maçı sonrası kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Mancini, Montella'nın Türk Milli Takımı'nı Dünya Kupası'na taşıdığını ve güzel iş çıkardığını belirtti.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında Türkiye'yi 3-1 mağlup eden İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, zorlu bir maç oynadıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Roberto Mancini, "Türkiye'nin çok iyi bir milli takım olduğunu düşünüyorum, yenildiler ama çok zor bir takım, çok iyi oyunculara sahipler. Zor bir maç oynadık. Dokuz oyuncu değiştirdiğiniz zaman oyun gücünüzden bazı şeyler kaybedebiliyorsunuz, tabii zorlandığımız zamanlar oluyor. Topa sahip olmada zorlandık başlarda, sonra ise toparladık ve oyuna ortak olduk. " ifadelerini kullandı.

"Montella'nın Türk milli takımı ile gerçekten çok güzel iş çıkardığını düşünüyorum"

Türk Milli Takımı'nı çalıştıran vatandaşı Vincenzo Montella'yı başarılı bulduğunun altını çizen Mancini, şöyle konuştu:

"Montella'nın Türk milli takımı ile gerçekten çok güzel iş çıkardığını düşünüyorum. Her şeyden önce bu takımı dünya kupasına taşıdı, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne taşıdı. Türkiye'de harika günlerim geçti, Galatasaray'ı çalıştırdım. Türk Milli Takımı'nın iyi oynadığını düşünüyorum, iyi hatta çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok önemli 3 oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıktı. Bu akşam olmayanların kim olduğunu biliyorsunuz, böyle durumların bedelini takımlar ödemek zorunda kalıyorlar. Türkiye'deki ilk maçta çok iyi oynadık. Türkiye açısından düşünürsek sahasında 3-0 geriye düştükten sonra maçı çevirmek kolay değildi ama bizi zorlamaya devam etmişlerdi. Bugünse oldukça dengeli bir maç izledik. Montella'nın çok iyi bir teknik direktör olduğunu ve Türkiye'de çok iyi işler yaptığını düşünüyorum."

"Eleştirileri dikkate alıyorum"

Deneyimli teknik adam, İtalya'da göreve geldikten sonra takımın performansının yükselmesine ilişkin, "Gerçekten bugüne kadar işlerin gidişatından ve sonuçların da olumlu olmasından memnunuz. Yola çıktığımız zaman çeyrek final hedefi adına bizi zorlu günler bekliyordu ama şu an karşımızda somut bir hedef var. Benim hakkımda dağıtılan yargılara kulak vermiyorum, eleştirileri dikkate alıyorum. Yoluma devam edeceğim. Türkiye karşısında Scamacca ve Rugeri'yi çıkardım çünkü sarı kartları vardı. Scamacca'nın sahip olduğu teknik özellikleri düşünerek daha fazlasını yapacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mancini, takımının son golünü atan Pio Esposito hakkında ise şunları söyledi:

"Esposito gole, mücadeleye ve zaferlere aç bir oyuncu. Bu onu olağandışı yapıyor. Birkaç yıl içinde çok önemli bir forvet olabilecek. Vieri, Del Piero gibi dünyanın önemli takımlarında oynayabilir. Fizik gücü ve teknik olarak baktığınız zaman çok önemli bir forvet olacağına inanıyorum."

Kaynak: AA
Roberto ManciniTürkiyeİtalyaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
İspanyollar duyurdu Real Madrid, Arda Güler’e imzayı attırdı İspanyollar duyurdu! Real Madrid, Arda Güler'e imzayı attırdı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol’dan olay tepki Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
Aldığı kilolar nedeniyle eleştirilmişti Son görünümünün asıl sebebi kahretti Aldığı kilolar nedeniyle eleştirilmişti! Son görünümünün asıl sebebi kahretti
23:34
A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı
A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı
22:21
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
22:21
Gençlerbirliği’nde sıcak saatler Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
22:19
İtalya’da ’’Montella istifa’’ sesleri
İtalya'da ''Montella istifa'' sesleri
21:25
Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da toplandı Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
19:18
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol’dan olay tepki
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 02:13:16. #7.13#
SON DAKİKA: İtalya Türkiye'yi 3-1 yendi, Mancini Montella'yı ve Türk Milli Takımı'nı övdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei