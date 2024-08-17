İtalya\'yı finalde 3-2 yenen 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımız, namağlup Avrupa şampiyonu oldu

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Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımız, yarı finalde Polonya'yı 3-1 yendikten sonra finalde de İtalya'yı 3-2'lik setlerle mağlup ederek namağlup şampiyonluğa ulaştı.

KARAR SETİNDE ŞAMPİYONLUK GELDİ

Avrupa Şampiyonası'nın finalinde U20 Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi.İlk sette rakibine 25-22 mağlup olan milliler, ikinci sette daha etkili bir oyun ortaya koyarak 25-16 öne geçti ve setlerde durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette de baskıyı sürdüren takımımız farkı 6 sayıya kadar çıkarmasını bildi. 25-19'luk üstünlüğümüzle biten üçüncü set sonunda durum 2-1'e geldi. Dördüncü sette Esposito'nun bulduğu sayılarla performansını arttıran İtalya, 25-17 ile durumu 2-2'e getirdi ve mücadele final setine gitti. Karar setinde baskıyı elden bırakmayan milliler, 15-11'lik skor ile maçı kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

9'DA 9 YAPTILAR

20 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 9 maçın 9'unu da kazanarak büyük bir başarıya imza attı ve altın madalya kazanarak Avrupa'nın zirvesine çıktı. Grupta 7'de 7 yapan ay-yıldızlılar, yarı finalde Polonya'nın karşısına çıkmış, rakibini 3-1 mağlup ederek finale yükselmişti.