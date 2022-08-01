İtalyan basını, Trabzonspor'un Napoli'den ayrılan yıldız golcüyü transfer etmek istediğini öne sürdü - Son Dakika
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İtalyan basını, Trabzonspor'un Napoli'den ayrılan yıldız golcüyü transfer etmek istediğini öne sürdü

01.08.2022 15:15
İtalyan basını, Trabzonspor'un Napoli'den ayrılan yıldız golcüyü transfer etmek istediğini öne sürdü

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile yollarını ayıran Dries Mertens'i transfer etmek istediği iddia edildi. Geçen sezon Napoli forması ile 37 maça çıkan 35 yaşındaki golcü oyuncu 13 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

Trabzonspor, Dries Mertens'i gündemine aldı. Bordo-mavililerin dışında Salernitana ve Royal Antwerp de Napoli ile yollarını ayıran ve şu an serbest statüde bulunan Belçikalı Dries Mertens'i kadrosuna katmak amacında.

HAMSIK DEVREYE GİRDİ

İtalya basınında çıkan haberde Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik'in de eski takım arkadaşı Mertens için transferde devreye girdiği öne sürüldü.

Bordo-mavililerin Sivasspor'u yenip Süper Kupa'yı kazandığı maç sonrası Mertens iddialarıyla ilgili bir açıklama yapan teknik direktör Abdullah Avcı, "Mertens kariyeri ve oyunculuğuyla çok büyük bir oyuncu. Bizim için ekonomik anlamda ulaşılabilir bir oyuncu gibi gözükmüyor" ifadelerini kullanmıştı.

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SON DAKİKA: İtalyan basını, Trabzonspor'un Napoli'den ayrılan yıldız golcüyü transfer etmek istediğini öne sürdü - Son Dakika
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