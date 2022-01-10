İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar

İtalya Serie A'da uzun yıllar unutulmayacak bir karşılaşma oynandı. Juventus, 3-1 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta Roma'yı 4-3 yendi.
Roma, Abraham'la 11. dakikada öne geçti. Dybala 18'de cevap verdi. 48'de Mkhitaryan, 53'te Pellegrini skoru 3-1'e getirdi. 70. dakikada bir anda her şey değişti. Locatelli farkı 1'e indirdi. 72'de Kulsevski skoru eşitledi. 77'de De Sciglio'nun golüyle Juventus 4-3 öne geçti.
81'de Juventus'tan de Light kırmızı kart gördü. Roma'ya verilen penaltıda Pellegrini topu Szczesny'ye nişanladı. Roma, 10 kişi kalan rakibine kalan dakikalarda gol atamadı.
Mourinho, takımı 4-3 gerideyken kaçan penaltıyla çılgına döndü. Efsanevi günlerinden uzak olan Portekizli hocanın Roma macerasının ne kadar süreceği merak konusu oldu.
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