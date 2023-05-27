İtalyan devine deplasmanda soğuk duş! Son dakikalarda yıkılan Roma'nın Şampiyonlar Lig'i şansı kalmadı - Son Dakika
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İtalyan devine deplasmanda soğuk duş! Son dakikalarda yıkılan Roma'nın Şampiyonlar Lig'i şansı kalmadı

27.05.2023 21:32

İtalya Serie A 37. hafta maçında Roma, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Lig'ine gitme şansını kaybetti.

Serie A 37. hafta maçında Roma, deplasmanda Fiorentina ile karşılaştı. Stadio Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Fiorentina 2-1 kazandı.

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Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Luka Jovic, 88. dakikada Jonathan Ikone kaydetti. Roma'nın tek golünü ise 11'inci dakikada El Shaarawy attı.

ZEKİ, YEDEK BAŞLADI

Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik maça yedek başladı ve 46. dakikada oyuna dahil oldu. Roma, ligde çıktığı son 7 maçtan galibiyet alamadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞANSI KALMADI

Bu sonuçla 60 puanda kalan Mourinho'nun öğrencilerinin Devler Ligi biletini alma şansı kalmadı.

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İtalyan devine deplasmanda soğuk duş! Son dakikalarda yıkılan Roma'nın Şampiyonlar Lig'i şansı kalmadı İtalyan devine deplasmanda soğuk duş! Son dakikalarda yıkılan Roma'nın Şampiyonlar Lig'i şansı kalmadı

Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalyan devine deplasmanda soğuk duş! Son dakikalarda yıkılan Roma'nın Şampiyonlar Lig'i şansı kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalyan devine deplasmanda soğuk duş! Son dakikalarda yıkılan Roma'nın Şampiyonlar Lig'i şansı kalmadı - Son Dakika
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