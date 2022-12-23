Milli futbolcu Emirhan İlkhan koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı

Beşiktaş altyapısında yetişen, sezon başında Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan için işler yolunda gitmiyor. Dünya Kupası arasını iyi değerlendiren Emirhan, hazırlık maçında ciddi bir sakatlık yaşadı.

HAZIRLIK MAÇINDA SAKATLANDI

Dünya Kupası için lige verilen arada Cremonese ile oynanan hazırlık maçında Emirhan, ağır bir sakatlık yaşadı. Sakatlanan genç yıldız, maçın koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı.

KIRIK ŞÜPHESİ

Sağ ayak bileğinden sakatlanan Emirhan'ın ayağında kırık olmasından korkuluyor. Genç oyuncu çıktığı bir hava topunda yere yuvarlığında acı bir çığlık attı. Torino'nun Emirhan'ın sağlık durumuyla ilgili kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.