İtalyan hoca Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak konuyla ilgili açıklamada bulundu

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Vincenzo Montella hakkında çıkan Fenerbahçe haberleri için TRT Spor'a açıklama yaptı.

"YOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Sancak, "Montella ile devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe iddiaları var ama ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

LİGE DAMGA VURDULAR

Bu sezon ligde 63 puan toplayan ve 4. sıraya yerleşen Adana Demirspor, Avrupa kupalarına katılma yolunda hayli iddialı durumda.