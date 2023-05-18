İtalyan hoca Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak konuyla ilgili açıklamada bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İtalyan hoca Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak konuyla ilgili açıklamada bulundu

İtalyan hoca Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak konuyla ilgili açıklamada bulundu

18.05.2023 14:41

Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen İtalyan antrenör Vincenzo Montella'ya İstanbul ekibi Fenerbahçe'nin ilgilendiği haberler var. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Montella'nın durumu hakkında açıklama yaptı. Sancak, "Biz devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe iddiaları var ama ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Vincenzo Montella hakkında çıkan Fenerbahçe haberleri için TRT Spor'a açıklama yaptı.

"YOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Sancak, "Montella ile devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe iddiaları var ama ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Montella, Fenerbahçe'nin hocası olacak mı? Adana Demirspor Başkanı Sancak ilk kez konuştu

LİGE DAMGA VURDULAR

Bu sezon ligde 63 puan toplayan ve 4. sıraya yerleşen Adana Demirspor, Avrupa kupalarına katılma yolunda hayli iddialı durumda.

YORUMLAR
500
Montella, Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ilk kez konuştu Montella, Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ilk kez konuştu

Adana Demirspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalyan hoca Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak konuyla ilgili açıklamada bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:55 Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralı eleştirilerine cevap verdi: Takımlarımız 1 sene daha erteleyelim, yıl sonunda detaylıca tartışalım dediler
16:46 Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı çıkışı: Altyapıdan yetişen Arda Güler ve Abdülkadir gibi değerlerimiz var
16:25 Teknik Direktör Hikmet Karaman'a sosyal medyadan küfür eden kişi açılan dava hakkında kendisini ilginç tarzda savundu: Telefonu yeğenime vermiştim
16:19 Süheyl ve Behzat Uygur, dizilerdeki bakışma sahnelerini tiye aldı
16:19 Sinan Oğan, ikinci tur desteğini tek şartla verecek: Niye bakan olayım, başkan yardımcısı olmak varken?
16:17 Hikmet Karaman'ın küfür sebebiyle dava açtığı kişiden ilginç savunma: Telefonu yeğenime vermiştim
16:05 Sinan Oğan, seçimde desteğini tek şartla verecek: Niye bakan olayım, başkan yardımcısı olmak varken?
16:04 "Yalnız kadınların sahiplenilmesi" ifadesinin geçtiği parti programı yoğun eleştiri alan HÜDA PAR, sessizliğini bozdu
16:02 CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik göreve getirildi
15:53 Gelecek Partisi Kurucu Başkan Yardımcısı Veysi Akay, çok sert sözler sarf ederek görevinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2023 17:08:57. #1.12#
SON DAKİKA: İtalyan hoca Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak konuyla ilgili açıklamada bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement