Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Vincenzo Montella hakkında çıkan Fenerbahçe haberleri için TRT Spor'a açıklama yaptı.
Sancak, "Montella ile devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe iddiaları var ama ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Bu sezon ligde 63 puan toplayan ve 4. sıraya yerleşen Adana Demirspor, Avrupa kupalarına katılma yolunda hayli iddialı durumda.
Son Dakika › Spor › İtalyan hoca Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak konuyla ilgili açıklamada bulundu - Son Dakika