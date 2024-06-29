İtalyanlar, İsviçre'ye yenilerek büyük üzüntü yaşadı - Son Dakika
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İtalyanlar, İsviçre'ye yenilerek büyük üzüntü yaşadı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya'nın İsviçre'ye 2-0 yenildiği maçı dev ekranlardan izleyen İtalyanlar, büyük üzüntü yaşadı. Maç, İtalya'nın farklı kentlerinde kurulan dev ekranlarda binlerce İtalyan tarafından takip edildi. İsviçre'nin attığı goller, İtalyan taraftarları üzdü ve maç sonunda hayal kırıklığıyla dağıldılar.

29.06.2024 22:05
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İtalya'nın İsviçre'ye 2-0 yenildiği maçı dev ekranlardan izleyen İtalyanlar, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

Almanya'nın ev sahipliğinde oynanan EURO 2024'ün son 16 turundaki İtalya-İsviçre maçı, İtalya'nın farklı kentlerinde kurulan dev ekranlarda binlerce İtalyan tarafından ilgiyle izlendi.

Başkent Roma'da "Citta dell'Altra Economia" isimli açık alan başta olmak üzere şehrin farklı noktalarına kurulan dev ekranlarda karşılaşma takip edildi.

Ülkenin kuzeyindeki ikinci büyük kent Milano'da da Merkez Tren Garı önünde kurulan dev ekranda binlerce İtalyan taraftar maç için bir araya geldi.

Maç içinde gelen İsviçre'nin golleri İtalyan taraftarlarını üzdü.

İsviçre'nin İtalya'yı 2-0 yenmesiyle İtalyan taraftarlar hayal kırıklığıyla ve üzgün şekilde dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İtalyanlar, İsviçre'ye yenilerek büyük üzüntü yaşadı - Son Dakika

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