Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

05.03.2022 21:05
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Ali Şansalan, Ekrem Kan, İlker Takpakİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen (Dk. 90+2 Oğulcan Ülgün), Rahmanovic (Dk. 79 Mpoku), Amilton (Dk. 71 Michalak), Bytyqi (Dk.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ali Şansalan, Ekrem Kan, İlker Takpak

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen (Dk. 90+2 Oğulcan Ülgün), Rahmanovic (Dk. 79 Mpoku), Amilton (Dk. 71 Michalak), Bytyqi (Dk. 90+2 Musa Çağıran), Ahmed Hassan (Dk. 71 Cikalleshi)

Galatasaray: Pena, Boey (Dk. 59 Elabdellaoui), Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar (Dk. 59 Taylan Antalyalı), Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 59 Babel), Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç (Dk. 79 Morutan), Gomis (Dk. 71 Mustafa Muhammed)

Goller: Dk. 8 Ahmed Hassan, Dk. 20 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi.

47. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası içinden şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

48. dakikada Rahmanovic, ceza yayı önünde Ahmed Hassan'ı topla buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Pena topa hakim oldu.

60. dakikada Van Aanholt'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde Soner Dikmen'e çarpan top kornere çıktı.

72. dakikada Van Aanholt'un kullandığı serbest vuruşta Nelsson'un içeriye gönderdiği topa iyi yükselen Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic güçlükle topu çıkardı.

82. dakikada ceza sahasındaki Morutan'ın plasesinde, kaleci Sehic topu yumrukla uzaklaştırdı.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Galatasaray: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Galatasaray: 0 (Maç sonucu) Konyaspor-Galatasaray maçından notlar Konyaspor-Galatasaray maçından notlar

İttifak Holding, Ahmed Hassan, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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