İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray maçından notlar - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında ligin ikinci sıralarında yer alan İttifak Holding Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve İlker Takpak üstlendi. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, maç öncesi Konya Galatasaraylılar Derneğinin açılışına katılıp, sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekibin, Konyaspor ile oynadığı maçlarda büyük üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig'de Konyaspor ile Galatasaray bu maç öncesinde 41 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 30'unda gülen taraf sarı-kırmızılı ekip olurken, 3 maçı Konyaspor kazandı. 8 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.