İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursaspor\'u ziyaret etti

Bursaspor'un Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne ziyarette bulunan İYİ Parti Bursa Milletvekili ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, "Bursa marka değerine sahip çıkıp yeniden eski günlerine dönecektir" dedi.
İYİ Parti Bursa Milletvekili ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, Bursaspor Kulübü'nü ziyaret etti. Türkoğlu, beraberindeki heyetle yaptığı ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa'mızın en önemli marka değeri Bursaspor'u yeniden ayağa kaldırıp asıl yeri olan Süper Lig'e çıkarabilmek için elini taşın altına koyan Sinan Bür başkanlığındaki yönetim kurulunu ziyaret ederek başarılar diledik. İnanıyoruz ki, Bursa marka değerine sahip çıkıp yeniden eski günlerine dönecektir" ifadelerini kullandı.
Başkan Sinan Bür'den dikkat çeken hediye
Bursaspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden ise şu açıklama yayımlandı:
"Bursa Milletvekilimiz ve İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu ile İYİ Parti Bursa Teşkilatı kulübümüzü ziyaret etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarete Başkanımız Sinan Bür ve yönetim kurulu üyelerimiz katıldı. Bursa Milletvekili ve İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu yaptığı konuşmada Bursaspor'un yerinin burası olmadığını, en yakın zamanda hakettiği yerlere yükselmesini temenni ettiğini veelinden geleni her zaman yapacağının sözünü vererek kulübümüze başarılar diledi. Ziyaretin ardından Türkoğlu, Başkanımız Sinan Bür'e Dinamo Kiev kaptanı Viktor Kolotov ile olan bir fotoğrafını hediye etti" - BURSA
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