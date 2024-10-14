Stat: Laugardalsvöllur
Hakemler: Damian Sylwestrzak, Pawel Sokolnicki, Bartosz Kaszynski (Polonya)
İzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gretarsson, Gudmundsson, Tomasson, Anderson, Traustason, Ellertsson, Oskarsson,??????? Gudjohnsen
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Gol: Dk. 3 Oskarsson (İzlanda)
Sarı kartlar: Dk. 32 Ellertsson (İzlanda), Dk. 35 Merih Demiral (Türkiye)
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında İzlanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
3. dakikada İzlanda öne geçti. Anderson'un savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Oskarsson, uzun süre topu sürüp ceza sahasına girdi, altıpas önünde sağ çaprazda şutunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.
6. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top savunmadan sekti ve ceza yayı önündeki Hakan Çalhanoğlu'na geldi. Hakan'ın gelişine sert şutunu kaleci Valdimarsson çeldi.
22. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Fridriksson'un kafa ile indirdiği topu kontrol eden Oskarsson'un ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı İzlanda'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › İzlanda 1-0 Türkiye: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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