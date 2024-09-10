İzlanda Maçı Sonrası Basın Toplantısı Canlı Yayında
İzlanda ile oynanan maçın ardından, DHA Feed 1 üzerinden canlı yayınlanan basın toplantısında yetkililer, maçın analizini, takımın performansını ve gelecek hedeflerini değerlendiriyor. Medya mensupları da toplantıya katılarak sorularını yöneltebiliyor.
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10.09.2024 02:02:13. #1.12#
SON DAKİKA: İzlanda Maçı Sonrası Basın Toplantısı Canlı Yayında - Son Dakika
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