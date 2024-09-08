İzlanda'nın Teknik Direktörü Age Hareide ve futbolcu Johann Berg Gudmundsson'un yaptığı açıklamalar, DHA FEED 2 üzerinden canlı yayınlanmaktadır. Heyecanla beklenen bu açıklamalarda, takımın son durumu ve gelecek planları hakkında bilgiler verilmektedir. İzlanda futbol severleri için önemli bir gelişme olan bu yayın, spor gündeminin odak noktası oldu.
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9.09.2024 06:12:53. #1.11#
SON DAKİKA: İzlanda Teknik Direktörü'nden Açıklamalar - Son Dakika
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