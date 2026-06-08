Bir futbol karşılaşmasında yaşanan ilginç hava olayı hem sahadaki oyuncuları hem de tribünlerdeki taraftarları şaşkına çevirdi.
Maç devam ederken sahanın bir yarısında güneşli hava hakim olurken, diğer yarısında ise sağanak yağmur etkili oldu. Ortaya çıkan görüntüler, futbol sahalarında nadir rastlanan anlardan biri olarak dikkat çekti.
Sahanın bir bölümünde kuru zeminde mücadele eden futbolcular, birkaç metre ilerlediklerinde yağmur altında kaldı. Hava koşullarındaki keskin değişim, maçın en ilginç anlarından biri olarak kayıtlara geçti.
Tribünlerde bulunan taraftarlar ve ekran başındaki futbolseverler, aynı anda hem güneşin hem de yağmurun etkili olduğu sahayı ilgiyle takip etti. Ortaya çıkan manzara, karşılaşmanın önüne geçen görüntüler arasında yer aldı.
Son Dakika › Spor › İzleyenler gözlerine inanamadı: Bir tarafta güneş, diğer tarafta sağanak - Son Dakika
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