İzleyenler gözlerine inanamadı: Bir tarafta güneş, diğer tarafta sağanak - Son Dakika
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İzleyenler gözlerine inanamadı: Bir tarafta güneş, diğer tarafta sağanak

08.06.2026 10:16
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Bir maç sırasında yaşanan sıra dışı hava olayında sahanın bir yarısı güneşli kalırken diğer yarısında sağanak yağmur etkili oldu. Futbolseverleri şaşırtan görüntüler karşılaşmaya damga vurdu.

Bir futbol karşılaşmasında yaşanan ilginç hava olayı hem sahadaki oyuncuları hem de tribünlerdeki taraftarları şaşkına çevirdi.

Maç devam ederken sahanın bir yarısında güneşli hava hakim olurken, diğer yarısında ise sağanak yağmur etkili oldu. Ortaya çıkan görüntüler, futbol sahalarında nadir rastlanan anlardan biri olarak dikkat çekti.

OYUNCULAR DA ŞAŞIRDI

Sahanın bir bölümünde kuru zeminde mücadele eden futbolcular, birkaç metre ilerlediklerinde yağmur altında kaldı. Hava koşullarındaki keskin değişim, maçın en ilginç anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Tribünlerde bulunan taraftarlar ve ekran başındaki futbolseverler, aynı anda hem güneşin hem de yağmurun etkili olduğu sahayı ilgiyle takip etti. Ortaya çıkan manzara, karşılaşmanın önüne geçen görüntüler arasında yer aldı.

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Son Dakika Spor İzleyenler gözlerine inanamadı: Bir tarafta güneş, diğer tarafta sağanak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ergün Öz Ergün Öz:
    yüce Rabbimin kudreti 0 0 Yanıtla
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